Посол РФ в США Антонов заявил об усилении попыток переписать историю ВОВ

Попытки исказить историю Великой Отечественной войны со временем становятся всё наглее, их используют для разобщения людей на территории бывшего Советского Союза. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов во время выступления на приёме в дипломатическом представительстве по случаю Дня Победы.

"Чем дальше в прошлое отодвигаются события Великой Отечественной войны, тем наглее становятся попытки переписать историю, принизить значение нашей Победы и даже возложить ответственность на Советский Союз за развязывание мирового конфликта", — сказал посол.

Антонов отметил, что те, кто преследует такую цель, хотят разрушить фундамент единства людей разных национальностей в странах бывшего СССР. По словам дипломата, долг каждого — передавать историческую правду детям, внукам и правнукам. Поколение победителей не только освободило Европу от коричневой чумы, но и смогло в кратчайшие сроки восстановить страну, сделав из неё сверхдержаву, указал он.