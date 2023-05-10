Игрок ЦСКА Кучаев считает, что футбол в России популярнее фигурного катания
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев считает, что футбол в России популярнее фигурного катания. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".
"Но у меня всё-таки круг общения — в основном футболисты и люди, которые за ним следят", — признался спортсмен.
Кучаев выступает за ЦСКА с 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист отыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.
А ранее Лайф рассказывал, что полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа подал документы на получение гражданства России. При этом футболист не стал уточнять, когда может быть завершён этот процесс.