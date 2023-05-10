Игрок ЦСКА Кучаев считает, что футбол в России популярнее фигурного катания

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев считает, что футбол в России популярнее фигурного катания. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Но у меня всё-таки круг общения — в основном футболисты и люди, которые за ним следят", — признался спортсмен.

Кучаев выступает за ЦСКА с 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист отыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.