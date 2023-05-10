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10 мая, 03:59

Прокуратура США предъявила обвинение скандально известному конгрессмену Сантосу

<p>Джордж Сантос. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Santos4Congress/status/1583945708033359872/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">George Santos</a></p>

Джордж Сантос. Обложка © Twitter / George Santos

Прокуратура США предъявила обвинение члену Палаты представителей Конгресса республиканцу Джорджу Сантосу. Политику грозит уголовное наказание за фальсификацию биографии и ложные данные в документах по финансированию избирательной кампании, сообщает CNN.

Суд над Сантосом состоится 10 мая. Точная формулировка выдвигаемых ему обвинений не сообщается. Но, по информации телеканала, за непродолжительное время нахождения на посту конгрессмен успел нарушить законы о финансировании предвыборной кампании и федеральные законы о конфликте интересов. Его также подозревают в краже наличных, предназначенных для умирающей собаки ветерана войны в Ираке, организации схемы мошенничества с кредитными картами и указании лживых фактов в биографии.

Сантос признал, что исказил информацию о своём образовании и финансовом положении, но продолжает отрицать более серьёзные обвинения.

Конгрессмену, вравшему о гибели матери в теракте 11 сентября 2001 года, грозит увольнение

Конгрессмену, вравшему о гибели матери в теракте 11 сентября 2001 года, грозит увольнение

Напомним, в декабре газета The New York Times решила проверить информацию из биографии 34-летнего конгрессмена Джорджа Сантоса. Выяснилось, что фактически всё резюме республиканца не имеет ничего общего с действительностью. Политик врал даже о гибели своей матери в теракте 2001 года в Нью-Йорке.

Ольга Платонова
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