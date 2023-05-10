Прокуратура США предъявила обвинение скандально известному конгрессмену Сантосу

Прокуратура США предъявила обвинение члену Палаты представителей Конгресса республиканцу Джорджу Сантосу. Политику грозит уголовное наказание за фальсификацию биографии и ложные данные в документах по финансированию избирательной кампании, сообщает CNN.

Суд над Сантосом состоится 10 мая. Точная формулировка выдвигаемых ему обвинений не сообщается. Но, по информации телеканала, за непродолжительное время нахождения на посту конгрессмен успел нарушить законы о финансировании предвыборной кампании и федеральные законы о конфликте интересов. Его также подозревают в краже наличных, предназначенных для умирающей собаки ветерана войны в Ираке, организации схемы мошенничества с кредитными картами и указании лживых фактов в биографии.

Сантос признал, что исказил информацию о своём образовании и финансовом положении, но продолжает отрицать более серьёзные обвинения.