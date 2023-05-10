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10 мая, 07:23

Греческий генерал обвинил Зеленского в преступлении против украинского народа

Греческий генерал Христу: Киев совершил преступление, когда перенёс бои в города

Киев допустил серьёзную ошибку, когда перенёс боевые действия в города. Это преступление против собственного народа, заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь Греко-российского союза, президент Общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.

"Конечно, Украина и украинское руководство сделали очень большую ошибку, что перенесли войну в города. Войны должны вестись только между армиями на открытом пространстве", — приводит слова Христу РИА "Новости".

По словам генерала, во время Второй мировой войны противоборствующие стороны практически не вели бои в населённых городах.

"Это военное преступление, когда ты бомбишь и воюешь, и держишь население посреди боёв, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах", — возмутился президент Общества друзей Крыма.

Христу добавил, что это запрещено международными законами ведения войны, а украинский президент Владимир Зеленский и руководство страны совершают преступление против народа. Также генерал отметил, что международная общественность восемь лет молчала, пока украинские войска бомбили Донбасс.

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Ранее член голландской партии "Форум за демократию" (FVD), депутат Марсель де Граф назвал обстрел ВСУ Донецка в Пасху настоящим военным преступлением. Он призвал западные страны перестать оказывать помощь преступному киевскому режиму.

Обложка ©

Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Никита Никонов
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