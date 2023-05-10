Греческий генерал обвинил Зеленского в преступлении против украинского народа
Греческий генерал Христу: Киев совершил преступление, когда перенёс бои в города
Киев допустил серьёзную ошибку, когда перенёс боевые действия в города. Это преступление против собственного народа, заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь Греко-российского союза, президент Общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.
"Конечно, Украина и украинское руководство сделали очень большую ошибку, что перенесли войну в города. Войны должны вестись только между армиями на открытом пространстве", — приводит слова Христу РИА "Новости".
По словам генерала, во время Второй мировой войны противоборствующие стороны практически не вели бои в населённых городах.
"Это военное преступление, когда ты бомбишь и воюешь, и держишь население посреди боёв, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах", — возмутился президент Общества друзей Крыма.
Христу добавил, что это запрещено международными законами ведения войны, а украинский президент Владимир Зеленский и руководство страны совершают преступление против народа. Также генерал отметил, что международная общественность восемь лет молчала, пока украинские войска бомбили Донбасс.
Ранее член голландской партии "Форум за демократию" (FVD), депутат Марсель де Граф назвал обстрел ВСУ Донецка в Пасху настоящим военным преступлением. Он призвал западные страны перестать оказывать помощь преступному киевскому режиму.
Getty Images / Artur Widak / NurPhoto