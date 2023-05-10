Неизвестный дрон-нарушитель с камерой рухнул на парковку в Подольске
В Подольске беспилотник с камерой и без опознавательных знаков упал на парковку
Упавший в Подольске беспилотник. Обложка © SHOT
В Подольске 9 мая беспилотник с камерой упал на парковку. Об этом сообщает SHOT, отмечая, что дрон кружил над Подмосковьем, несмотря на полный запрет полётов БПЛА.
По данным телеграм-канала, полуметровый коптер из пластика и пенопласта без опознавательных знаков нашли на стоянке в микрорайоне Климовск накануне около 20:00. Взрывных устройств на беспилотнике обнаружено не было, только камера. Дрон отправили на экспертизу. Кто его запускал, выясняется.
Напомним, с 3 мая в Московской области запрещено запускать беспилотники. Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами власти.