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10 мая, 07:32

Неизвестный дрон-нарушитель с камерой рухнул на парковку в Подольске

В Подольске беспилотник с камерой и без опознавательных знаков упал на парковку

<p>Упавший в Подольске беспилотник. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51183" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Упавший в Подольске беспилотник. Обложка © SHOT

В Подольске 9 мая беспилотник с камерой упал на парковку. Об этом сообщает SHOT, отмечая, что дрон кружил над Подмосковьем, несмотря на полный запрет полётов БПЛА.

По данным телеграм-канала, полуметровый коптер из пластика и пенопласта без опознавательных знаков нашли на стоянке в микрорайоне Климовск накануне около 20:00. Взрывных устройств на беспилотнике обнаружено не было, только камера. Дрон отправили на экспертизу. Кто его запускал, выясняется.

В Подмосковье дерево "сбило" загадочный дрон с двумя камерами

В Подмосковье дерево "сбило" загадочный дрон с двумя камерами

Напомним, с 3 мая в Московской области запрещено запускать беспилотники. Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами власти.

Никита Никонов
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