Неизвестный дрон-нарушитель с камерой рухнул на парковку в Подольске

В Подольске 9 мая беспилотник с камерой упал на парковку. Об этом сообщает SHOT , отмечая, что дрон кружил над Подмосковьем, несмотря на полный запрет полётов БПЛА.

По данным телеграм-канала, полуметровый коптер из пластика и пенопласта без опознавательных знаков нашли на стоянке в микрорайоне Климовск накануне около 20:00. Взрывных устройств на беспилотнике обнаружено не было, только камера. Дрон отправили на экспертизу. Кто его запускал, выясняется.