Омская корова топнула копытом и убила скотника

В Омской области корова убила скотника, ударив в стену копытом. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

Всё произошло ещё 6 мая на молочном комплексе "Кутузовское". 24-летний парень начал утро минувшей субботы с ухода за скотом, не подозревая, что оно станет для него последним. Скотник не заметил, как корова ударила копытом по стене, и не успел увернуться от падающей на него конструкции. В итоге тяжелейшая бетонная стена придавила его насмерть.

Молочный комплекс "Кутузовское", где 24-летнего скотника придавило бетонной стеной из-за коровы. Обложка © Telegram / СУ СК России по Омской области

Теперь в деле разбираются правоохранители. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и виновных лиц.