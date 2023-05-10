Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

10 мая, 08:09

Омская корова топнула копытом и убила скотника

В Омской области корова ударила по стене копытом и убила скотника

В Омской области корова убила скотника, ударив в стену копытом. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

Всё произошло ещё 6 мая на молочном комплексе "Кутузовское". 24-летний парень начал утро минувшей субботы с ухода за скотом, не подозревая, что оно станет для него последним. Скотник не заметил, как корова ударила копытом по стене, и не успел увернуться от падающей на него конструкции. В итоге тяжелейшая бетонная стена придавила его насмерть.

Молочный комплекс "Кутузовское", где 24-летнего скотника придавило бетонной стеной из-за коровы. Обложка © Telegram / СУ СК России по Омской области

Молочный комплекс "Кутузовское", где 24-летнего скотника придавило бетонной стеной из-за коровы. Обложка © Telegram / СУ СК России по Омской области

Теперь в деле разбираются правоохранители. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и виновных лиц.

Россиянин продаёт за 1 млн корову, которая видела Мишустина и даёт на 30% больше молока

Россиянин продаёт за 1 млн корову, которая видела Мишустина и даёт на 30% больше молока

Ранее Лайф рассказывал, как упавшая с неба корова насмерть сбила человека на рельсах. Невероятная и почти что сказочная история произошла в районе города Алвар индийского штата Раджастан. Оказалось, что корову сбил поезд, причём удар был настолько сильный, что её туша разделилась надвое и отлетела на расстояние 30 метров, прибив 82-летнего местного жителя.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Омская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров