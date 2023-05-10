Дорогие часы и костюмы: У Пашиняна нашли атрибуты роскоши, несоразмерные его зарплате

Премьер-министр Армении Никол Пашинян носит незадекларированные часы люксового бренда AWI, их стоимость на сайте производителя доходит до 70 тысяч рублей. Об этом пишет армянское издание "Жоховурд" со ссылкой на комиссию по предупреждению коррупции в стране.

"Он носит дорогие часы от AWI, но не задекларировал их. Добавим, что премьер-министр получает 1 миллион 580 тысяч драмов (приблизительно 320 000 рублей. — Прим. Лайфа)", — говорится в публикации.

Газета отметила, что и костюмы Пашиняна обходятся ему недёшево. Кроме того, супруга премьера часто появляется в дорогих украшениях. Однако комиссия, как указано в статье, обратила внимание только на наручные часы политика.