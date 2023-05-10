В НАТО заявили о необходимости развернуть новые силы из-за антироссийского плана

Новые региональные оборонные планы НАТО, направленные против России "и террористических групп", требуют развернуть ещё больших сил Североатлантического альянса с высоким уровнем готовности по всей территории. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Региональные планы предусматривают необходимость развёртывания ещё большего числа сил НАТО с высоким уровнем готовности по всей территории альянса", — сказал Бауэр на открытии заседания начальников генеральных штабов НАТО в Брюсселе.

По его словам, чтобы эти силы были эффективными, нужна не только численность, но также скорость и масштабирование.

На заседании начальников генштабов будут рассматриваться планы, которые определяют, как альянс "будет защищать ключевые зоны от двух угроз, перечисленных в Стратегической концепции НАТО, — России и террористических групп".