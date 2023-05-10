В НАТО заявили о необходимости развернуть новые силы из-за антироссийского плана
Глава Военного комитета НАТО Бауэр: Новые оборонные планы требуют больших сил
Новые региональные оборонные планы НАТО, направленные против России "и террористических групп", требуют развернуть ещё больших сил Североатлантического альянса с высоким уровнем готовности по всей территории. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
"Региональные планы предусматривают необходимость развёртывания ещё большего числа сил НАТО с высоким уровнем готовности по всей территории альянса", — сказал Бауэр на открытии заседания начальников генеральных штабов НАТО в Брюсселе.
По его словам, чтобы эти силы были эффективными, нужна не только численность, но также скорость и масштабирование.
На заседании начальников генштабов будут рассматриваться планы, которые определяют, как альянс "будет защищать ключевые зоны от двух угроз, перечисленных в Стратегической концепции НАТО, — России и террористических групп".
Ранее бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что самым главным страхом альянса является военный успех Украины, ведь Россия никогда не допустит поражения. По его словам, западные государства опасаются распространения конфликта на европейский континент, а также ядерной эскалации.
ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT