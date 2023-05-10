Захарова указала на молчание ОБСЕ и ЮНЕСКО по украинскому опросу о "следующей жертве"
Захарова назвала опрос УНИАН прямым призывом к убийству российских журналистов
От международных организаций пока не поступало никаких реакций на прямой призыв к убийству российских журналистов со стороны украинского СМИ, опубликовавшего опрос о том, кто должен стать "следующей жертвой". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Это не косвенные угрозы, это не просто оскорбления, это же прямые призывы к совершению расправ в отношении определённых фигур — с называнием имён и персональных данных. Вот УНИАН... опубликовало опрос, кого следует убить, в отношении кого следует совершить такой же террористический акт, как в отношении Дарьи Дугиной. И дальше список имён российских журналистов. И дальше голосование, кто больше в процентном соотношении наберёт. Вы где видели такое? <…> Это же террористические практики", — подчеркнула дипломат.
Она указала, что источники распространения подобной информации следует блокировать, как это обычно и происходит, однако данный случай, видимо, отличается, ведь до сих пор молчат ОБСЕ, представитель по свободе СМИ и защите журналистов, Совет Европы и ЮНЕСКО.
"С ОБСЕ, в принципе, давно всё понятно, про Совет Европы и говорить, наверное, смысла нет никакого, только если показать карикатурность того, что происходит под эгидой либеральной диктатуры на Западе. Но всё-таки ЮНЕСКО — это международная организация системы ООН. Где хоть что-то на этот счёт? ЮНЕСКО напрямую занимается проблематикой журналистов, и именно в этом контексте — не только защиты прав и свобод журналистов, но и вопросами этики, морали... Где хоть какая-то оценка?" — поинтересовалась Захарова.
Напомним, ранее российский дипломат уже высказывалась по поводу опроса, участие в котором приняли около полусотни тысяч человек. Причём, судя по количеству лайков, отметила Захарова, террористическая идеология со всеми признаками состава преступления вполне находит отклик "у обработанного термоядерной нацистской пропагандой украинского обывателя". По её мнению, киевский режим зашёл гораздо дальше, чем правители Третьего рейха.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ