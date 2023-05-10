Захарова указала на молчание ОБСЕ и ЮНЕСКО по украинскому опросу о "следующей жертве"

От международных организаций пока не поступало никаких реакций на прямой призыв к убийству российских журналистов со стороны украинского СМИ, опубликовавшего опрос о том, кто должен стать "следующей жертвой". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Это не косвенные угрозы, это не просто оскорбления, это же прямые призывы к совершению расправ в отношении определённых фигур — с называнием имён и персональных данных. Вот УНИАН... опубликовало опрос, кого следует убить, в отношении кого следует совершить такой же террористический акт, как в отношении Дарьи Дугиной. И дальше список имён российских журналистов. И дальше голосование, кто больше в процентном соотношении наберёт. Вы где видели такое? <…> Это же террористические практики", — подчеркнула дипломат.

Она указала, что источники распространения подобной информации следует блокировать, как это обычно и происходит, однако данный случай, видимо, отличается, ведь до сих пор молчат ОБСЕ, представитель по свободе СМИ и защите журналистов, Совет Европы и ЮНЕСКО.

"С ОБСЕ, в принципе, давно всё понятно, про Совет Европы и говорить, наверное, смысла нет никакого, только если показать карикатурность того, что происходит под эгидой либеральной диктатуры на Западе. Но всё-таки ЮНЕСКО — это международная организация системы ООН. Где хоть что-то на этот счёт? ЮНЕСКО напрямую занимается проблематикой журналистов, и именно в этом контексте — не только защиты прав и свобод журналистов, но и вопросами этики, морали... Где хоть какая-то оценка?" — поинтересовалась Захарова.