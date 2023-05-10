Девушка-сирота убита и 5 детей ранены при нападении вооружённого парня на детдом

В результате вооружённого нападения на детский дом в польском городе Томиславице погибла 16-летняя девушка, сообщает агентство PAP со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл поздно вечером 9 мая. Предварительно установлено, что 19-летний молодой человек с ножом ворвался в здание через окно и напал на воспитанницу детдома и других детей. Преступник был знаком с погибшей, уточняет PAP.

"В результате на месте погибла 16-летняя воспитанница, ещё пять человек были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает", — сообщили в полиции. Четырём пострадавшим медпомощь была оказана на месте.

Правоохранительные органы задержали напавшего у него дома спустя час после зверской расправы над сиротой, в крови подозреваемого алкоголя не обнаружили. Полиция выясняет обстоятельства и причины убийства.