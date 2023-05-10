В Белоруссии предотвратили серию терактов, следы заказчика ведут на Украину
КГБ Белоруссии предотвратил несколько терактов, запланированных на 9 Мая
Комитет государственной безопасности Белоруссии предотвратил несколько терактов в преддверии 9 Мая. Заказчики атаки могут находиться на Украине. Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ.
По данным СМИ, несколько терактов были запланированы в преддверии Дня Победы и "непосредственно 9 Мая", но КГБ пресёк эти попытки. Следы заказчика ведут на Украину, уточняет ОНТ.
Напомним, ранее председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о задержании лиц, готовивших террористические акты в преддверии 9 Мая. КГБ называет это попыткой всколыхнуть ситуацию.
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