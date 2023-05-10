Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

10 мая, 09:23

В Белоруссии предотвратили серию терактов, следы заказчика ведут на Украину

КГБ Белоруссии предотвратил несколько терактов, запланированных на 9 Мая

Комитет государственной безопасности Белоруссии предотвратил несколько терактов в преддверии 9 Мая. Заказчики атаки могут находиться на Украине. Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ.

По данным СМИ, несколько терактов были запланированы в преддверии Дня Победы и "непосредственно 9 Мая", но КГБ пресёк эти попытки. Следы заказчика ведут на Украину, уточняет ОНТ.

В Запорожье задержали украинского диверсанта, готовившего теракты

В Запорожье задержали украинского диверсанта, готовившего теракты

Напомним, ранее председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о задержании лиц, готовивших террористические акты в преддверии 9 Мая. КГБ называет это попыткой всколыхнуть ситуацию.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Терроризм
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров