В Белоруссии предотвратили серию терактов, следы заказчика ведут на Украину

Комитет государственной безопасности Белоруссии предотвратил несколько терактов в преддверии 9 Мая. Заказчики атаки могут находиться на Украине. Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ.

По данным СМИ, несколько терактов были запланированы в преддверии Дня Победы и "непосредственно 9 Мая", но КГБ пресёк эти попытки. Следы заказчика ведут на Украину, уточняет ОНТ.