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10 мая, 09:59

МВД не зафиксировало нарушений во время празднования Дня Победы в России

Накануне в России состоялось более 14 тысяч военных парадов и праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, нарушений отмечено не было. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"9 Мая в 7400 населённых пунктах Российской Федерации прошли праздничные мероприятия, посвящённые 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Организовано более 14 тысяч военных парадов, митингов, концертов и памятных церемоний", — уточнила она.

По её словам, принятые меры безопасности позволили провести праздник без происшествий. Было задействовано примерно 242 тысячи сотрудников силовых структур для охраны порядка, сказала Волк.

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Напомним, в ходе своей речи на Параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что "против нашей Родины вновь развязана настоящая война". Однако, добавил он, Россия дала отпор и сможет защитить Донбасс.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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