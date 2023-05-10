МВД не зафиксировало нарушений во время празднования Дня Победы в России
Накануне в России состоялось более 14 тысяч военных парадов и праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, нарушений отмечено не было. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"9 Мая в 7400 населённых пунктах Российской Федерации прошли праздничные мероприятия, посвящённые 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Организовано более 14 тысяч военных парадов, митингов, концертов и памятных церемоний", — уточнила она.
По её словам, принятые меры безопасности позволили провести праздник без происшествий. Было задействовано примерно 242 тысячи сотрудников силовых структур для охраны порядка, сказала Волк.
Напомним, в ходе своей речи на Параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что "против нашей Родины вновь развязана настоящая война". Однако, добавил он, Россия дала отпор и сможет защитить Донбасс.
ТАСС / Сергей Бобылев