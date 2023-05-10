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10 мая, 10:26

Озабоченный учёный задержан за съёмку раздетых девушек на видео в примерочных ТЦ в Москве

Задержан москвич, снимавший на видео девушек в примерочных в ТЦ "Авиапарк"

<p>Иван С. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/51193" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Иван С. Фото © t.me / SHOT

Сотрудники магазина в ТЦ "Авиапарк" вычислили москвича, который снимал на видео девушек в кабинках примерочных торгового центра. Мужчина подглядывал за покупательницами через щели в шторках. Сейчас он задержан, уточняет SHOT.

33-летнего Ивана С. поймали сотрудники магазина CR. Накануне вечером сталкер под видом покупателя прошёл в примерочную и начал подсматривать за девушками. При этом он не просто смотрел, как они переодеваются, а снимал всё на телефон. Покинуть ТЦ незамеченным Иван С. не успел: извращенца задержали охранники ТЦ.

Выяснилось, что задержанный является сотрудником одного из московских НИИ. В отношении озабоченного учёного проводится проверка.

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Ранее Лайф сообщал, что москвичку поймали на подмене люксовых вещей из пунктов выдачи Wildberries на поношенные. Нанесённый ущерб сейчас оценивается в 350 тысяч рублей.

Ирина Фальке
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