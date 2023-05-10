Озабоченный учёный задержан за съёмку раздетых девушек на видео в примерочных ТЦ в Москве

Сотрудники магазина в ТЦ "Авиапарк" вычислили москвича, который снимал на видео девушек в кабинках примерочных торгового центра. Мужчина подглядывал за покупательницами через щели в шторках. Сейчас он задержан, уточняет SHOT.

33-летнего Ивана С. поймали сотрудники магазина CR. Накануне вечером сталкер под видом покупателя прошёл в примерочную и начал подсматривать за девушками. При этом он не просто смотрел, как они переодеваются, а снимал всё на телефон. Покинуть ТЦ незамеченным Иван С. не успел: извращенца задержали охранники ТЦ.

Выяснилось, что задержанный является сотрудником одного из московских НИИ. В отношении озабоченного учёного проводится проверка.