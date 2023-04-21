КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

21 апреля, 17:30

iPhone, Baldinini и Hugo: Покусавшая стюардессу москвичка попалась на подмене люксовых вещей в Wildberries

Жительница Москвы попалась на подмене люксовых вещей на поношенные в Wildberries

<p>Обокравшая "ягодки" на 350 тысяч рублей Анастасия Делла-Росса. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/50406" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обокравшая "ягодки" на 350 тысяч рублей Анастасия Делла-Росса. Обложка © SHOT

В Москве выясняют подробности действенной схемы по тихой краже люксовых вещей из пунктов выдачи Wildberries. Её автором оказалась 30-летняя Анастасия Делла-Росса, в 2021 году покусавшая бортпроводницу рейса Анапа – Москва.

Как пишет телеграм-канал SHOT, в этот раз она решила вкусить вкус богатой жизни и назаказывала на "ягодках" множество люксовой одежды и техники, а в примерочной пунктов меняла товары на вещи из секонд-хендов. После этого девушка "передумывала" и возвращала вещи. Среди украденного значатся iPhone, ботинки Baldinini, юбка и ботинки Hugo, шуба из меха хорька и золотые кольца с бриллиантами.

По словам представителя маркетплейса, ущерб, нанесённый Анастасией, на данный момент оценивается в 350 тысяч рублей, а полиция уже помогает уточнить эту сумму.

Наивный айтишник отдал почти полмиллиона столичной "гадалке" в надежде приворожить бывшую

Наивный айтишник отдал почти полмиллиона столичной "гадалке" в надежде приворожить бывшую

Напомним, в 2021 году Анастасия Делла-Росса укусила бортпроводницу рейса Анапа – Москва. Причиной послужило то, что будущую мошенницу не пустили в туалет. Позже она обвинила сотрудников полиции в вымогательстве: якобы те предлагали уплатить штраф на месте.

Матвей Константинов
  • Новости
  • wildberries
  • Мошенничество
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров