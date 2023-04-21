iPhone, Baldinini и Hugo: Покусавшая стюардессу москвичка попалась на подмене люксовых вещей в Wildberries

В Москве выясняют подробности действенной схемы по тихой краже люксовых вещей из пунктов выдачи Wildberries. Её автором оказалась 30-летняя Анастасия Делла-Росса, в 2021 году покусавшая бортпроводницу рейса Анапа – Москва.

Как пишет телеграм-канал SHOT, в этот раз она решила вкусить вкус богатой жизни и назаказывала на "ягодках" множество люксовой одежды и техники, а в примерочной пунктов меняла товары на вещи из секонд-хендов. После этого девушка "передумывала" и возвращала вещи. Среди украденного значатся iPhone, ботинки Baldinini, юбка и ботинки Hugo, шуба из меха хорька и золотые кольца с бриллиантами.

По словам представителя маркетплейса, ущерб, нанесённый Анастасией, на данный момент оценивается в 350 тысяч рублей, а полиция уже помогает уточнить эту сумму.