Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пагубной линией склонность Соединённых Штатов заявлять, что победа над фашизмом во Второй мировой войне была достигнута исключительно благодаря Америке и её союзникам, при одновременном замалчивании роли Советского Союза.

"Нет, это никоим образом не забывчивость. Это, к сожалению, достаточно пагубная линия", — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что сейчас в США выросло поколение, которое не знает историю, поэтому американцы практически потеряли способность трезво оценивать своё настоящее и будущее. По его словам, молодое поколение в Штатах уже не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны.

"Фактически там даже среднее поколение не в курсе деталей нашего недавнего прошлого. Не зная всех ужасов прошлого, не зная о том, кто спас мир от коричневой чумы, конечно, скоро в Америке будет поколение, которое не сможет трезво оценивать своё настоящее и своё будущее", — добавил Песков.