МИД Польши вызвал российского посла

"10 мая в МИД был вызван посол Сергей Андреев. Представителю Российской Федерации была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя и самолёта Пограничной стражи Польши", — написал Ясина в своём твиттере.

Ранее в Польше заявили о перехвате самолёта Пограничной стражи Польши российским Су-35 над Чёрным морем. Всё произошло во время патрульного полёта самолёта погранслужбы Turbolet L-410 в рамках операции Frontex под командованием Румынии в оперативном районе. В республике назвали это "опасным инцидентом".