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10 мая, 10:22

МИД Польши вызвал российского посла

МИД Польши вручил послу РФ Андрееву ноту протеста из-за инцидента с самолётом

МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева. Как сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Лукаш Ясина, дипломату вручили ноту протеста.

"10 мая в МИД был вызван посол Сергей Андреев. Представителю Российской Федерации была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя и самолёта Пограничной стражи Польши", — написал Ясина в своём твиттере.

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Ранее в Польше заявили о перехвате самолёта Пограничной стражи Польши российским Су-35 над Чёрным морем. Всё произошло во время патрульного полёта самолёта погранслужбы Turbolet L-410 в рамках операции Frontex под командованием Румынии в оперативном районе. В республике назвали это "опасным инцидентом".

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Shutterstock

Николь Вербер
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