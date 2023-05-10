Врач назвал идеальный промежуток между рождением детей, который не навредит матери

Женщинам не стоит рожать детей одного за другим, лучше давать своему организму время, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Об идеальной разнице между рождением детей рассказал остеопат Владимир Живото.

"Дефицит кальция, множества других питательных веществ и истощённость материнского тела отражаются на состоянии здоровья малыша. У таких деток может задерживаться рост зубов и велик риск раннего кариеса. Дефицит кальция и витамина D в организме будущей мамы отражается и на состоянии детских костей, что опасно рахитом", — отметил эксперт в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что женщинам ещё до повторной беременности следует начать принимать витамины и микроэлементы для профилактики. Кроме того, до и после родов в рационе должно быть красное мясо, а с 26-й недели беременности можно начинать принимать кальций. Лучше всего выбрать органический, добытый из раковин устриц. Витамины также должны быть натуральными, а не синтетическими, указал медик.

Зачастую люди живут с дефицитом питательных веществ в загрязнённой окружающей среде, испытывая стресс. Такие факторы тоже требуют расхода внутренних запасов витаминов и микроэлементов. Поэтому следует заранее себя поддерживать, чтобы потом не удивляться последствиям с зубами и волосами.

"Я бы рекомендовал женщинам дать своему телу минимум два-три года на восстановление после родов. Но если вы не успели воспользоваться этим советом, постарайтесь максимально поддержать свой организм во время беременности", — отметил эксперт в своём телеграм-канале.