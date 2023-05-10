Путин поддержал планы главы Ивановской области снова идти на выборы

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Глава региона доложил о работе по развитию малых городов и о проектах в сфере образования, а также рассказал о намерении снова принять участие в губернаторских выборах.

"В этом году состоятся выборы губернатора. Есть положительная динамика, но есть много нерешённых проблем. Я Ивановскую область люблю, поэтому, если вы поддержите, поддержат жители, я бы хотел принять участие в выборах", — отметил губернатор.

Президент подчеркнул, что за время работы Воскресенского в области было сделано немало, и сейчас складываются положительные тенденции: безработица — одна из самых низких в стране, рост промышленного производства, практически решена проблема дольщиков.

"В целом темп набран хороший, поэтому, если жители области доверие вам окажут, я со своей стороны вас поддержу", — добавил глава государства.