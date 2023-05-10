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Опубликовано 10 мая 2023, 15:20

Украина вернула двух сыновей матери-россиянке

Москалькова сообщила о возвращении двух детей с Украины в Россию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с двумя мальчиками 6 и 12 лет, которых вернули с Украины в Россию для воссоединения с матерью — гражданкой РФ. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Жительница Республики Марий Эл обратилась к Москальковой и попросила помочь вернуть сыновей из Одессы, где они жили с дедушкой и бабушкой. Братья хотели к матери, и родственники согласились вывезти их в Россию. Омбудсмен направила письмо уполномоченному Верховной рады по правам человека Дмитрию Лубинцу, который подтвердил, что украинская сторона не против возвращения детей.

"Я счастлива, что вы увидели маму. Я вас очень рада приветствовать в нашем доме прав человека", — обратилась Москалькова к детям.

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Всего с начала СВО в результате совместной работы омбудсменов со своими семьями воссоединилось 37 детей.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что беженки с Украины в Европе просили Россию помочь в возвращении детей. По его словам, "воровство детей" у уязвимых слоёв населения и их эксплуатация превратились в системную проблему Европы, которую на Западе не хотят замечать.

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Getty Images / Jose Luis Pelaez Inc

Никита Никонов
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