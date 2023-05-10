В Великобритании появились на свет пять детей с ДНК от трёх родителей

В Великобритании появились на свет несколько детей, в чьих генах содержатся ДНК сразу от трёх родителей. Как сообщает The Guardian, такие плоды принёс инновационный метод ЭКО, применяемый в Центре фертильности Ньюкасла.

Смысл процедуры сводится к тому, чтобы использовать яйцеклетку здоровых женщин-доноров для создания эмбрионов без наследственных заболеваний. Такой эмбрион содержит сперматозоид и яйцеклетку биологических родителей с митохондриями донорской яйцеклетки. Таким образом, у ребёнка будет ДНК от его матери и отца (99,8 процента) и оставшееся небольшое количество генетического материала — от донора.

К слову, точное количество успешно проведенных ЭКО с донорскими митохондриями из соображений конфиденциальности не разглашается, однако в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения Великобритании заявили, что число рождённых таким образом детей не превышает пяти.