Эксперт счёл логичной поддержку Путиным выдвижения Воскресенского на новый срок

Поддержка президентом России Владимиром Путиным выдвижения губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского на новый срок логична с учётом явных успехов управленца. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

"[Прошедшая встреча] — это определённое подведение итогов и, собственно, как бы президент выразил свою позицию о поддержке выдвижения Воскресенского на следующий срок. Если говорить действительно о подходящем к концу губернаторском сроке, то Воскресенскому, конечно, есть что показать", — рассказал он.

Среди достижений Воскресенского политолог выделил дороги, социальную сферу, развитие идентичности региона и "уникальный промышленный потенциал". Более того, губернатор является одним из лидеров обсуждения темы развития регионов России и малых городов, а также внёс в это немалый вклад, добавил эксперт. Именно поэтому, подчеркнул Потуремский, поддержка президентом решения губернатора идти на новый срок "выглядит логично и обоснованно".