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10 мая, 12:33

Эксперт счёл логичной поддержку Путиным выдвижения Воскресенского на новый срок

Политолог Потуремский: Успехи Воскресенского сделали поддержку Путина логичной

<p>Владимир Путин и Станислав Воскресенский. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/71110" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Станислав Воскресенский. Обложка © Kremlin.ru

Поддержка президентом России Владимиром Путиным выдвижения губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского на новый срок логична с учётом явных успехов управленца. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

"[Прошедшая встреча] это определённое подведение итогов и, собственно, как бы президент выразил свою позицию о поддержке выдвижения Воскресенского на следующий срок. Если говорить действительно о подходящем к концу губернаторском сроке, то Воскресенскому, конечно, есть что показать", рассказал он.

Среди достижений Воскресенского политолог выделил дороги, социальную сферу, развитие идентичности региона и "уникальный промышленный потенциал". Более того, губернатор является одним из лидеров обсуждения темы развития регионов России и малых городов, а также внёс в это немалый вклад, добавил эксперт. Именно поэтому, подчеркнул Потуремский, поддержка президентом решения губернатора идти на новый срок "выглядит логично и обоснованно".

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Напомним, сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу со Станиславом Воскресенским. Глава региона доложил о работе по развитию малых городов и проектах в сфере образования, а также рассказал о намерении принять участие в грядущих губернаторских выборах. Президент это рвение поддержал.

Ольга Годуненко
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