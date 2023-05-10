Семенович рассказала о "гостевых отношениях" с командировочным мужчиной

Российская певица и бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась в новом романе, причём не совсем обычном. О нём она рассказала в интервью журналистке Алёне Жигаловой в программе "Алена, блин!".

По словам артистки, она состоит в "гостевых отношениях" с мужчиной, который работает между Москвой и Европой и часто уезжает в командировки. Они не сожительствуют и нечасто встречаются, однако Анна говорит, что её всё устраивает, якобы всё дело в её энергичности и самодостаточности.

"Эта история для меня очень подходит, потому что я энергичная женщина. Очень самодостаточная. Очень кайфово себя чувствую, когда я одна. Мне классно. Есть женщины, которые не могут находиться одни — им срочно нужен мужчина. <…> А я прекрасно чувствую себя одна", — призналась она.

О том, что на гостевые отношения соглашаются лишь одни женатые, Семенович высказалась крайне категорично. По её словам, обычно это подходит для тех мужчин, которые много работают и часто находятся в разъездах.