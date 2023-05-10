Названы симптомы сердечных, почечных и печёночных отёков

Врач-терапевт сети медцентров "Клиника Фомина" Александра Серёгина предупредила, что в большинстве случаев отёки свидетельствуют о наличии серьёзных проблем со здоровьем. О них медик рассказала в беседе с "Вечерней Москвой".

Отёки — это избыточное скопление жидкости в мягких тканях или полостях организма. Чаще всего они появляются в области век, пальцев рук, голеностопных суставов или стоп. В некоторых случаях отёки безопасны: гипостатические отёки (возникают при стоячей или сидячей работе, часто — у будущих мам в третьем триместре беременности);

отёки при дефиците белка на фоне диет (белок, как губка, "впитывает" лишнюю воду. У беременных причиной является расход белка на маму и малыша, а также гормон прогестерон);

отёки на жаре (застой жидкости в сосудах из-за расширения капилляров, а также потеря вместе с потом микроэлементов, препятствующих задержке жидкости).

Если вышеперечисленные причины исключены, то появление отёка на стопах и лодыжках ближе к вечеру говорит о наличии болезни. Например, о заболевании вен, особенно если отёк односторонний, или сердца.

"Сердечные отёки плотные, на ощупь кожа над ними прохладная, развиваются "снизу вверх": начинают сперва формироваться на стопах и голенях, затем в процесс включаются органы брюшной полости, увеличивается печень, отекает брюшная стенка", — рассказала Серёгина.

Утренние отёки могут быть симптомом заболевания почек. Здесь же наоборот — мягкие ткани опухают "сверху вниз": начинаются с лица, переходят на пальцы рук, голени, стопы и переднюю брюшную стенку. При этом кожа становится бледной, приобретает восковой оттенок.

Гормональные, аллергические и отёки при травмах и ушибах от времени суток не зависят, а лицо может отекать во время приступа бронхиальной астмы, заключила терапевт.