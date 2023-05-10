Названы симптомы сердечных, почечных и печёночных отёков
Терапевт Серёгина: Отёки ног, рук и лица могут быть симптомом болезни почек
Врач-терапевт сети медцентров "Клиника Фомина" Александра Серёгина предупредила, что в большинстве случаев отёки свидетельствуют о наличии серьёзных проблем со здоровьем. О них медик рассказала в беседе с "Вечерней Москвой".
Отёки — это избыточное скопление жидкости в мягких тканях или полостях организма. Чаще всего они появляются в области век, пальцев рук, голеностопных суставов или стоп. В некоторых случаях отёки безопасны:
- гипостатические отёки (возникают при стоячей или сидячей работе, часто — у будущих мам в третьем триместре беременности);
- отёки при дефиците белка на фоне диет (белок, как губка, "впитывает" лишнюю воду. У беременных причиной является расход белка на маму и малыша, а также гормон прогестерон);
- отёки на жаре (застой жидкости в сосудах из-за расширения капилляров, а также потеря вместе с потом микроэлементов, препятствующих задержке жидкости).
Если вышеперечисленные причины исключены, то появление отёка на стопах и лодыжках ближе к вечеру говорит о наличии болезни. Например, о заболевании вен, особенно если отёк односторонний, или сердца.
"Сердечные отёки плотные, на ощупь кожа над ними прохладная, развиваются "снизу вверх": начинают сперва формироваться на стопах и голенях, затем в процесс включаются органы брюшной полости, увеличивается печень, отекает брюшная стенка", — рассказала Серёгина.
Утренние отёки могут быть симптомом заболевания почек. Здесь же наоборот — мягкие ткани опухают "сверху вниз": начинаются с лица, переходят на пальцы рук, голени, стопы и переднюю брюшную стенку. При этом кожа становится бледной, приобретает восковой оттенок.
Гормональные, аллергические и отёки при травмах и ушибах от времени суток не зависят, а лицо может отекать во время приступа бронхиальной астмы, заключила терапевт.
Ранее хирург клиники МЕДСИ Смирнова посоветовала пять способов снять отёк ног в домашних условиях. Однако их можно применять только после консультации флеболога при отсутствии показаний к срочному оперативному вмешательству.
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