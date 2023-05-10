Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

10 мая, 14:15

Появилось видео атаки машины в Петербурге противотанковой гранатой

Противотанковую гранату метнули в машину на стоянке в Петербурге

<p>Часть гранаты, прилетевшей в авто в Петербурге. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/51205" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Часть гранаты, прилетевшей в авто в Петербурге. Фото © t.me / SHOT

В Санкт-Петербурге противотанковая граната влетела в припаркованную машину, пострадавших нет. Об этом пишет SHOT и публикует кадры с камер наблюдения.

Попадание гранаты в автомобиль в Петербурге. Видео © t.me / SHOT

Часть гранаты, прилетевшей в авто в Петербурге. Фото © t.me / SHOT

Часть гранаты, прилетевшей в авто в Петербурге. Фото © t.me / SHOT

Повреждённая машина. Фото © t.me / SHOT

Повреждённая машина. Фото © t.me / SHOT

В ночь на 10 мая неизвестно кем запущенный снаряд попал в легковушку на парковке, но отскочил в сторону, пройдя по касательной. Собственница авто вызвала полицейских. По предварительной информации, речь идёт о ручной кумулятивной противотанковой гранате со спиленной ручкой. Назначены экспертизы. Машина получила незначительные повреждения задней части кузова.

Житель Минвод пошёл за грибами, а нашёл сумку с 35 гранатами

Житель Минвод пошёл за грибами, а нашёл сумку с 35 гранатами

Ранее гранату нашли в Москве-реке рядом с парком развлечений "Остров мечты". Снаряд обнаружили прохожие, прибывшие сапёры обезвредили его.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров