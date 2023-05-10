Появилось видео атаки машины в Петербурге противотанковой гранатой

В Санкт-Петербурге противотанковая граната влетела в припаркованную машину, пострадавших нет. Об этом пишет SHOT и публикует кадры с камер наблюдения.

Попадание гранаты в автомобиль в Петербурге. Видео © t.me / SHOT

Часть гранаты, прилетевшей в авто в Петербурге. Фото © t.me / SHOT

Повреждённая машина. Фото © t.me / SHOT

В ночь на 10 мая неизвестно кем запущенный снаряд попал в легковушку на парковке, но отскочил в сторону, пройдя по касательной. Собственница авто вызвала полицейских. По предварительной информации, речь идёт о ручной кумулятивной противотанковой гранате со спиленной ручкой. Назначены экспертизы. Машина получила незначительные повреждения задней части кузова.