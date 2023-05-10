Психолог назвал 3 причины секстинга мужчины с другой, которые медленно разрушают отношения

Многие мужчины не считают интимные переписки чем-то экстраординарным, однако их партнёрши так не думают и считают подобное общение изменой. Такой секстинг может привести к ссорам и разрыву. В ситуации разобрался психолог Андрей Зберовский.

"Если мужчина поддерживает системную переписку с другой женщиной на сексуальные темы, может возникнуть влюблённость, а это охладит основные отношения. Поэтому такие переписки можно принимать за неверность партнёра", — отметил он в беседе с "Вечерней Москвой".

Психолог пояснил, что за изменой стоит осмысленный выбор двух человек. А вот обычные лайки на фото в соцсетях приравнивать к неверности не стоит, уверен Зберовский.

Причинами флирта партнёра с другой женщиной может быть дискомфорт в отношениях, когда мужчина не получает желаемых эмоций и ищет их в других. Также он может пойти на сторону из-за различных детских травм или опыта неудачных отношений. Некоторыми мужчинами движет тщеславие: так он повышает уровень самомнения, представляя, что может завоевать внимание любой женщины.

Мужчина всегда пытается усидеть на двух стульях и сохранить все отношения. Это "синдром мужского раздвоения", когда он пытается успеть везде, считает Зберовский. Но даже если вы его разоблачили, то не нужно надеяться, что он вмиг станет верным. Как бы партнёр ни клялся, что этого больше не повторится, это генетически заложенная программа мужчины, сказал психолог.

Иногда несвободный мужчина может соврать интернет-спутнице, что у него проблемы с партнёршей и он хочет разойтись. Так он мотивирует женщину из переписки играть по его правилам, а она не испытывает чувства вины, заключил психолог.