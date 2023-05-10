Названы анализы, которые раз в год нужно сдавать всем мужчинам младше 40
Врачи посоветовали мужчинам до 40 лет проходить ежегодное медобследование
Мужчина грустит, потому что вовремя не сдавал необходимые анализы и не ходил к врачу. Фото © Freepik
Мужчинам, в сравнении с женщинами, не менее важно следить за своим здоровьем и сразу обращаться к врачу при ухудшении самочувствия. Не стоит списывать недомогание на стресс и усталость, как привыкли делать многие. Кроме того, ежегодно необходимо проводить определённые обследования, рассказали порталу "Страсти" врач уролог-андролог Валерий Котов и медицинский директор клинико-диагностической лаборатории "Диалаб" Ольга Артемьева.
Они объяснили, что по природе мужчины подвержены болезням половой сферы, в том числе простатиту, аденоме предстательной железы, эректильной дисфункции, андрогенному дефициту, бесплодию и даже раку предстательной железы. К факторам риска также следует отнести и сердечно-сосудистые заболевания (инфаркты, инсульты, гипертоническая болезнь), нарушения метаболизма (ожирение, сахарный диабет, подагра), а также болезни органов пищеварения и бронхолёгочной системы.
Чтобы один из перечисленных недугов не застал врасплох, до 40 лет, даже при отсутствии жалоб и каких-либо симптомов, необходимо измерять артериальное давление, сдавать общий анализ крови и мочи, а также определять уровни глюкозы, холестерина, тестостерона в крови и индекс массы тела. Кроме того, мужчинам до 25 лет стоит хотя бы раз сдать спермограмму, чтобы знать свой репродуктивный статус.
"После 40 лет добавляется онконастороженность, и к вышеперечисленным анализам добавляется простатспецифический антиген (ПСА) и УЗИ предстательной железы раз в два года, чтобы узнать о возможном наличии рака предстательной железы или исключить его. Помимо этого, рекомендуется регулярно проходить медицинские осмотры", — посоветовали врачи.
Ранее Лайф рассказывал, когда начинать обследования на онкологию и какие следует сдавать анализы. Самое главное — не стоит начинать паниковать раньше времени, ведь сегодня победить рак можно благодаря своевременной диагностике. В первую очередь провериться стоит активным курильщикам, любителям выпить и позагорать в солярии, а также пожилым и пациентам с определёнными заболеваниями.