Названы анализы, которые раз в год нужно сдавать всем мужчинам младше 40

Мужчинам, в сравнении с женщинами, не менее важно следить за своим здоровьем и сразу обращаться к врачу при ухудшении самочувствия. Не стоит списывать недомогание на стресс и усталость, как привыкли делать многие. Кроме того, ежегодно необходимо проводить определённые обследования, рассказали порталу "Страсти" врач уролог-андролог Валерий Котов и медицинский директор клинико-диагностической лаборатории "Диалаб" Ольга Артемьева.

Они объяснили, что по природе мужчины подвержены болезням половой сферы, в том числе простатиту, аденоме предстательной железы, эректильной дисфункции, андрогенному дефициту, бесплодию и даже раку предстательной железы. К факторам риска также следует отнести и сердечно-сосудистые заболевания (инфаркты, инсульты, гипертоническая болезнь), нарушения метаболизма (ожирение, сахарный диабет, подагра), а также болезни органов пищеварения и бронхолёгочной системы.

Чтобы один из перечисленных недугов не застал врасплох, до 40 лет, даже при отсутствии жалоб и каких-либо симптомов, необходимо измерять артериальное давление, сдавать общий анализ крови и мочи, а также определять уровни глюкозы, холестерина, тестостерона в крови и индекс массы тела. Кроме того, мужчинам до 25 лет стоит хотя бы раз сдать спермограмму, чтобы знать свой репродуктивный статус.

"После 40 лет добавляется онконастороженность, и к вышеперечисленным анализам добавляется простатспецифический антиген (ПСА) и УЗИ предстательной железы раз в два года, чтобы узнать о возможном наличии рака предстательной железы или исключить его. Помимо этого, рекомендуется регулярно проходить медицинские осмотры", — посоветовали врачи.