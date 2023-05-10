Ситуация в украинском конфликте развернулась на 180 градусов. Несмотря на помощь Запада, ВСУ уступают Российской армии по всем пунктам, и это ставит под вопрос возможность планируемого Киевом контрнаступления. Такое мнение выразил бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании (MI6) Аластер Крук.

"Ситуация развернулась на 180 градусов. <…> Украине не хватает боеприпасов и артиллерийских орудий, а у России имеется полномасштабная система материально-технического снабжения, промышленная мощь и поставки — всё, что необходимо её войскам для наступления", — сказал Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom, который ведёт экс-судья Верховного суда американского штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

По оценке бывшего агента британской разведки, у ВСУ есть только 50 тысяч подготовленных военных, в то время как у ВС РФ в разы больше. Киев не способен нанести какой-либо значительный контрудар, резюмировал Крук.