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Опубликовано 10 мая 2023, 14:53
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Экс-агент MI6 проанализировал силы ВСУ и оценил шансы на успех контрудара

Экс-агент MI6 Крук: Ситуация для украинских войск развернулась на 180 градусов

Ситуация в украинском конфликте развернулась на 180 градусов. Несмотря на помощь Запада, ВСУ уступают Российской армии по всем пунктам, и это ставит под вопрос возможность планируемого Киевом контрнаступления. Такое мнение выразил бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании (MI6) Аластер Крук.

"Ситуация развернулась на 180 градусов. <…> Украине не хватает боеприпасов и артиллерийских орудий, а у России имеется полномасштабная система материально-технического снабжения, промышленная мощь и поставки — всё, что необходимо её войскам для наступления", — сказал Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom, который ведёт экс-судья Верховного суда американского штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

По оценке бывшего агента британской разведки, у ВСУ есть только 50 тысяч подготовленных военных, в то время как у ВС РФ в разы больше. Киев не способен нанести какой-либо значительный контрудар, резюмировал Крук.

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Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал контрнаступление ВСУ ритуальным жертвоприношением украинцев. Киев потеряет сотни тысяч солдат при этом, прогнозирует эксперт.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Никонов
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