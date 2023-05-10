Экс-советник Кучмы назвал наступление ВСУ ритуальным жертвоприношением украинцев
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ потеряют сотни тысяч солдат при контрнаступлении
Контрнаступление ВСУ не сулит для Украины ничего хорошего. Об этом заявил политолог, экс-советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это называется ритуальное жертвоприношение украинцев", — сказал Соскин в видео на своём YouTube-канале.
Политолог усомнился в том, что контрнаступление будет успешным для Киева. По его мнению, это безнадёжное дело, а ВСУ потеряют сотни тысяч своих лучших солдат.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил о печальных последствиях контрнаступления ВСУ. Киев и его западных спонсоров, по словам дипломата, ждут плохие новости, а Российская армия готова к любому развитию событий. А лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино описал контрнаступление ВСУ словами "гора родит мышь".
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