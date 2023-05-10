Экс-советник Кучмы назвал наступление ВСУ ритуальным жертвоприношением украинцев

Контрнаступление ВСУ не сулит для Украины ничего хорошего. Об этом заявил политолог, экс-советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Это называется ритуальное жертвоприношение украинцев", — сказал Соскин в видео на своём YouTube-канале.

Политолог усомнился в том, что контрнаступление будет успешным для Киева. По его мнению, это безнадёжное дело, а ВСУ потеряют сотни тысяч своих лучших солдат.