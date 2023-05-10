Мэр Одессы счёл провокацией своих врагов слухи об отъезде в Россию

Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг сообщения о своём отъезде в Россию после возбуждения на него уголовного дела о растрате. Градоначальник записал видеообращение, которое опубликовало в своём телеграм-канале издание "Страна.ua".

"Мы работаем ради нашего города. Мне жаль слышать, что в социальных сетях распространяется информация, что я куда-то уехал. Должно быть проведено расследование, кто распространил эту информацию. Если кто-то так шутит, то ему надо указать, что он враг", — сказал Труханов.

Мэр Одессы добавил, что все эти слухи — провокация против него.