Мэр Одессы счёл провокацией своих врагов слухи об отъезде в Россию
Мэр Одессы Труханов опроверг сообщения об отъезде в Россию после выхода под залог
Мэр Одессы Геннадий Труханов. Обложка © Getty Images / STR
Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг сообщения о своём отъезде в Россию после возбуждения на него уголовного дела о растрате. Градоначальник записал видеообращение, которое опубликовало в своём телеграм-канале издание "Страна.ua".
"Мы работаем ради нашего города. Мне жаль слышать, что в социальных сетях распространяется информация, что я куда-то уехал. Должно быть проведено расследование, кто распространил эту информацию. Если кто-то так шутит, то ему надо указать, что он враг", — сказал Труханов.
Мэр Одессы добавил, что все эти слухи — провокация против него.
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Напомним, ранее Труханова выпустили из СИЗО под залог в 13,42 млн гривен (28 млн рублей). Деньги за него внёс депутат фракции партии "Доверяй делам" Дмитрий Танцюра. Рассмотрение апелляции по делу одесского мэра состоится 16 мая. Труханов был арестован на два месяца по делу о растрате 92 млн гривен (более 191 млн рублей). Прокуратура просила суд приговорить мэра к 12 годам тюрьмы.