Названы утренние ритуалы для хорошего настроения на весь день

Первые минуты после пробуждения задают настроение на весь день. Оставаться в тонусе и надолго сохранить красоту помогут несколько обязательных утренних ритуалов, о которых рассказала эксперт по естественному омоложению Надежда Трескова.

"Проснулись и улыбнитесь себе и миру, поблагодарите Бога, Вселенную за то, что у вас есть, за классные изменения, которые принесёт новый день. Исследования показывают, что, выражая благодарность, мы чувствуем себя счастливее", — подчеркнула специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Натощак полезно выпивать стакан горячей воды — она помогает вырабатываться желчи, восполняет дефицит жидкости, разжижает кровь и в целом помогает проснуться. Внутренние органы напитываются кислородом, и мы быстрее чувствуем бодрость и прилив сил, пояснила Трескова.

Настроиться на позитив поможет небольшое упражнение. Включите любимую зажигательную музыку — она должна звучать громко и проникать в каждую клеточку тела, советует тренер. Нужно встать босиком к стене и зафиксировать на ней пятки, икры, ягодицы, лопатки и затылок. Руки держать вдоль туловища и макушкой тянуться к потолку, представляя, что нас греет солнышко и мы, как прекрасный цветок, тянемся к его лучам.

Упражнение должно вызывать комфорт, тренер рекомендует простоять под музыку в такой позе 3–5 минут. Но если сложно и выполнять упражнение получается не больше минуты, поблагодарите себя за то, что смогли простоять столько, сколько получилось.

"Вот так просто включить утром всё тело, выпрямить осанку, развивать свою уверенность и создавать крутой настрой на весь день!" — резюмировала специалист.