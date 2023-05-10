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10 мая, 15:58
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Актёр фильма "Экипаж" найден мёртвым в Москве

Звезда фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров найден мёртвым в квартире в Москве

<p>Актёр фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров. Фото © ТАСС / Игорь Уткин</p>

Актёр фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Актёр фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров обнаружен мёртвым в собственной квартире в Москве. Предположительно, причиной гибели 80-летнего артиста стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Родственники не смогли дозвониться до Елизарова 8 мая, после чего вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в квартиру и обнаружили тело актёра. Публика знает его по фильмам "Айболит-66", "Экипаж", "Берег". Он неоднократно становился лауреатом международных конкурсов и фестивалей.

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Татьяна Миссуми
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