Актёр фильма "Экипаж" найден мёртвым в Москве
Звезда фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров найден мёртвым в квартире в Москве
Актёр фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров. Фото © ТАСС / Игорь Уткин
Актёр фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров обнаружен мёртвым в собственной квартире в Москве. Предположительно, причиной гибели 80-летнего артиста стала сердечно-сосудистая недостаточность.
Родственники не смогли дозвониться до Елизарова 8 мая, после чего вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в квартиру и обнаружили тело актёра. Публика знает его по фильмам "Айболит-66", "Экипаж", "Берег". Он неоднократно становился лауреатом международных конкурсов и фестивалей.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в возрасте 81 года скончался артист театра и кино, лауреат премий "Ника" и "Золотая маска" Сергей Дрейден.