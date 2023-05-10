Актёр фильма "Экипаж" найден мёртвым в Москве

Родственники не смогли дозвониться до Елизарова 8 мая, после чего вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в квартиру и обнаружили тело актёра. Публика знает его по фильмам "Айболит-66", "Экипаж", "Берег". Он неоднократно становился лауреатом международных конкурсов и фестивалей.