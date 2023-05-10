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10 мая, 16:44

Названы российские города, где больше всего уличных станций для зарядки гаджетов

В России количество станций зарядки телефонов выросло за год на 84%

В крупных российских городах количество станций зарядки сотовых телефонов увеличилось за год на 84%, лидирует в списке Москва, следом идёт Санкт-Петербург. Об этом пишет газета "Петербургский дневник", ссылаясь на данные геосервиса 2ГИС.

Сейчас в городах-миллионниках насчитывается более 10 тысяч таких станций. В основном это терминалы, где предлагается взять повербанк для зарядки гаджета, а вернуть его можно в любой другой точке. За последний год наибольший рост числа станций продемонстрировал Петербург, теперь там 2471 такой объект, больше всего терминалов в Центральном, Адмиралтейском и Приморском районах города.

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Татьяна Миссуми
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