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10 мая, 16:53

Сайманова вычеркнули из числа кандидатов в исполком РФС

Экс-глава казанского "Рубина" Рустем Сайманов исключён из числа кандидатов в исполком Российского футбольного союза (РФС). Об этом заявил изданию "Спорт-Экспресс" директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.

"Сайманов сегодня прислал официальное письмо с просьбой о снятии своей кандидатуры. Таким образом, осталось три кандидата: Борис Ротенберг, Александр Медведев и Ахмед Айдамиров. В пятницу общее собрание РПЛ выдвинет двух из них в исполком", — сказал Фетисов.

Общее собрание РПЛ состоится 12 мая. Клубы выберут двух кандидатов в исполком РФС от российской премьер-лиги. Ещё одно место кандидата автоматически получит президент лиги Александр Алаев.

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rubin-kazan.ru

Ирина Фальке
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