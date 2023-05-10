Сайманова вычеркнули из числа кандидатов в исполком РФС

Экс-глава казанского "Рубина" Рустем Сайманов исключён из числа кандидатов в исполком Российского футбольного союза (РФС). Об этом заявил изданию "Спорт-Экспресс" директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.

"Сайманов сегодня прислал официальное письмо с просьбой о снятии своей кандидатуры. Таким образом, осталось три кандидата: Борис Ротенберг, Александр Медведев и Ахмед Айдамиров. В пятницу общее собрание РПЛ выдвинет двух из них в исполком", — сказал Фетисов.

Общее собрание РПЛ состоится 12 мая. Клубы выберут двух кандидатов в исполком РФС от российской премьер-лиги. Ещё одно место кандидата автоматически получит президент лиги Александр Алаев.