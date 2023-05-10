"Пупок развяжется!": Хирург оценил ужасавшую каждого советского ребёнка страшилку

Фраза "не поднимай тяжести, пупок развяжется" — народный фразеологизм, который не имеет под собой никаких оснований. Единственное объяснение тому, что он появился, — это выпячивание органов брюшной полости при пупочной грыже из-за подъёма тяжестей, считает хирург лаборатории "Гемотест" Нина Зубова.

"В прямом смысле развязаться пупок может только у новорождённых в первые минуты жизни, но в современном мире это крайне маловероятная история. Раньше пупки действительно перевязывали, но сейчас для закрепления пупка врачи используют специальные скобы, которые надёжно скрепляют ткани", — объяснила врач в беседе с "Газетой.ru".

Хирург подчеркнула, что любая форма пупка считается нормальной. Даже если кажется, что при прикосновении к нему палец может "провалится во внутренние органы", это ложное чувство. Хотя именно в этой области часто развиваются грыжи.

"Грыжа может появиться в любом возрасте. У новорождённых она возникает из-за сильного плача, надрывного кашля, регулярных запоров. У взрослых пупочная грыжа образуется на фоне ожирения, хронического запора, травмы живота, подъёма тяжестей", — объяснила доктор.

Грыжа может появиться и у женщин, вынашивающих ребёнка, из-за растяжения передней брюшной стенки во время беременности. Взрослый человек может вылечить недуг только путём операции, удаление производят лапароскопически или открытым способом. У детей в большинстве случаев она проходят самостоятельно к 3–4 годам.