Лжегадалка и лжеженщина вытрясла из москвички деньги сказкой о магическом затворе от бед

Оперативники Москвы задержали "экстрасенса", который оказывал виртуальные магические услуги. "Гадалкой" оказался 22-летний житель Ростова, сообщает пресс-служба УВД по САО.

Видео © ГУ МВД России по г. Москва

Жертвой "мага" стала 28-летняя москвичка. Попав в тяжёлые жизненные обстоятельства, она решила обратиться за помощью к медиуму. В известной соцсети она нашла профиль незнакомки, которая оказывала подобные услуги. Та за вознаграждение пообещала решить все проблемы онлайн. Получив 41 тысячу рублей, гадалка потребовала ещё, пригрозив, что в противном случае близких пострадавшей ждёт беда. Поняв, что имеет дело с мошенницей, женщина потребовала вернуть ранее перечисленные деньги. После этого ворожея перестала выходить на связь.

Тогда клиентка "гадалки" пошла в полицию. А полицейские вместе с коллегами задержали "подозреваемую" в городе Батайске Ростовской области. Загадочной "гадалкой" оказался 22-летний бородатый житель Ростова. Подозреваемого доставили в Москву и предъявили обвинение по статье "Мошенничество". Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Свою вину ростовчанин полностью признал.