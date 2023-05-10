Лжегадалка и лжеженщина вытрясла из москвички деньги сказкой о магическом затворе от бед
Оперативники Москвы задержали лжегадалку, которая оказалась мужчиной
Оперативники Москвы задержали "экстрасенса", который оказывал виртуальные магические услуги. "Гадалкой" оказался 22-летний житель Ростова, сообщает пресс-служба УВД по САО.
Видео © ГУ МВД России по г. Москва
Жертвой "мага" стала 28-летняя москвичка. Попав в тяжёлые жизненные обстоятельства, она решила обратиться за помощью к медиуму. В известной соцсети она нашла профиль незнакомки, которая оказывала подобные услуги. Та за вознаграждение пообещала решить все проблемы онлайн. Получив 41 тысячу рублей, гадалка потребовала ещё, пригрозив, что в противном случае близких пострадавшей ждёт беда. Поняв, что имеет дело с мошенницей, женщина потребовала вернуть ранее перечисленные деньги. После этого ворожея перестала выходить на связь.
Тогда клиентка "гадалки" пошла в полицию. А полицейские вместе с коллегами задержали "подозреваемую" в городе Батайске Ростовской области. Загадочной "гадалкой" оказался 22-летний бородатый житель Ростова. Подозреваемого доставили в Москву и предъявили обвинение по статье "Мошенничество". Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Свою вину ростовчанин полностью признал.
Ранее пожилую москвичку развели в мобильной игре на 80 тысяч, обещав акции "Газпрома". Рекламу с предложением инвестировать в будущий пассивный доход она увидела, играя в телефоне в головоломку Block Puzzle Guardian. Женщина перешла по ссылке и зарегистрировалась на сайте, после чего ей позвонила "аналитик Виктория", объяснившая жертве основы профессии инвестора. Прослушав лекцию, пенсионерка продиктовала мошеннице данные своей банковской карты.
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