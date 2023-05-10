В ООН после гибели французского журналиста заявили, что осуждают атаки на СМИ

Заместитель официального представителя генсекретаря Организации Объединённых Наций Фархан Хак заявил, что ООН осуждает любые атаки на журналистов. Так он прокомментировал гибель корреспондента Agence France-Presse (AFP) Армана Сольдена в районе Артёмовска.

"Конечно, мы осуждаем все атаки в отношении журналистов, включая гибель вашего коллеги из AFP", — пояснил Хак.

Официальный представитель генсекретаря ООН напомнил, что ЮНЕСКО тоже резко осудило эту атаку. Всемирная организация разделяет заявление коллег, подытожил Хак.

Тем временем Антитеррористическая прокуратура Парижа (PNAT) начала расследование гибели сотрудника агентства AFP. Представители Центрального офиса по борьбе с преступлениями против человечности и преступлений на почве ненависти (OCLCH) отправятся на место происшествия.