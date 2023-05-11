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11 мая, 00:26

У итальянской прыгуньи в высоту Симеони украли золотую медаль Олимпиады-1980

Из дома известной итальянской спортсменки и прыгуньи в высоту Сары Симеони воры похитили золотую медаль Олимпиады 1980 года, которая проходила в Москве. Об этом сообщает агентство АНСА.

Преступники пробрались в жилище 70-летней Симеони и украли многие из её трофеев, в том числе медали и кубки. Чемпионка обнаружила пропажу по возвращении домой с фестиваля. Кража стала тяжёлым потрясением для итальянской спортсменки.

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Через журналистов Симеони обратилась к ворам — попросила вернуть хотя бы завоёванное в Москве золото. По её словам, заработать на награде преступникам всё равно не удастся, а вот для неё она имеет огромное значение.

Симеони выигрывала золото Игр, а также дважды становилась серебряной призёркой. Также на её счету победа на чемпионате Европы 1978 года с мировым рекордом. Она взяла высоту 2,01 метра, а достижение оставалось непревзойдённым до 1982 года.

Ранее Лайф рассказывал, что у теннисиста Григора Димитрова в Барселоне украли часы за 70 тысяч долларов. Всё произошло в пробке, когда грабители на мотоцикле задели боковое зеркало автомобиля спортсмена и сорвали украшение, когда тот высунул руку, чтобы его поправить.

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Юлия Коновалова
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