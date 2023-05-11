Сенатор Кеннеди: Мексика без США "ела бы кошачий корм из консервной банки"

Американский сенатор Джон Кеннеди считает, что Мексика без помощи США была бы вынуждена есть "кошачий корм из консервной банки". Об этом он заявил, рассуждая на тему борьбы с наркокартелями для пресечения незаконных поставок опиоидов в Штаты.

Политик отметил, что размер экономики США в 18 раз больше мексиканской.

"Мы покупаем ежегодно у Мексики [товаров и услуг] на 400 млрд долларов. Без американского народа Мексика, образно выражаясь, ела бы кошачий корм из консервной банки и жила в палатке позади [закусочной сети] Outback", — сказал Кеннеди на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Также сенатор заявил о необходимости разместить на территории Мексики американских военных для активизации борьбы с наркокартелями. Он призвал главу федерального Управления по борьбе с распространением наркотиков Энн Милгрэм уговорить президента Джо Байдена вынудить мексиканского лидера согласиться на такое иностранное военное вмешательство.