Песков заявил, что Путин не терпит некомпетентных людей

Президент России Владимир Путин абсолютно не терпит некомпетентных людей рядом с собой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для телеканала ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины).

Кроме того, глава государства "не терпит, когда человек претендует на что-то, но не обладает должным уровнем знаний". Представитель Кремля добавил, что Путин всегда "действует быстро, решительно, поэтому нужно, конечно, каждый раз пытаться за ним угнаться".

Российский лидер является человеком очень образованным и знающим. Путин всегда "предпочитает осваивать предмет до конца — от А до Я". Например, во время пандемии он освоил все нюансы, связанные с прививками, вакцинами, вирусами.

Песков добавил, что за годы работы пресс-секретарем Путина было "очень много всего интересного". При этом сейчас все проходят через "травматический период", и это "тоже очень-очень ответственный, но большой и хороший опыт". В целом же Песков назвал работу рядом с президентом большой честью, опытом, трудом, удовольствием и наукой.