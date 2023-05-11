Песков заявил об изучении Россией западного вооружения в ходе спецоперации
В ходе спецоперации Россия изучает вооружения западного производства, которые использует Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается оружия, у них на Западе есть хорошее оружие. Есть и плохое, есть оружие, не соответствующее тем условиям, есть очень опасное оружие, есть высокотехнологичное. Поэтому мы всё это в ходе СВО изучаем", — заявил Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской.
Представитель Кремля добавил, что сравнивать военный потенциал двух стран очень сложно.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия изрядно потрепала военную машину Украины в ходе СВО. Изначально РФ ставила перед собой цель обеспечить безопасность людей, проживающих в Донбассе, но достичь её удалось лишь отчасти, добавил представитель Кремля.
T.me / Минобороны России