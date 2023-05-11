Песков заявил об изучении Россией западного вооружения в ходе спецоперации

"Что касается оружия, у них на Западе есть хорошее оружие. Есть и плохое, есть оружие, не соответствующее тем условиям, есть очень опасное оружие, есть высокотехнологичное. Поэтому мы всё это в ходе СВО изучаем", — заявил Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской.