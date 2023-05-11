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Регион
Опубликовано 11 мая 2023, 00:46
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Песков заявил об изучении Россией западного вооружения в ходе спецоперации

В ходе спецоперации Россия изучает вооружения западного производства, которые использует Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается оружия, у них на Западе есть хорошее оружие. Есть и плохое, есть оружие, не соответствующее тем условиям, есть очень опасное оружие, есть высокотехнологичное. Поэтому мы всё это в ходе СВО изучаем", — заявил Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской.

Представитель Кремля добавил, что сравнивать военный потенциал двух стран очень сложно.

Песков назвал причиной начала СВО обман России и другие ошибки Запада
Песков назвал причиной начала СВО обман России и другие ошибки Запада

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия изрядно потрепала военную машину Украины в ходе СВО. Изначально РФ ставила перед собой цель обеспечить безопасность людей, проживающих в Донбассе, но достичь её удалось лишь отчасти, добавил представитель Кремля.

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T.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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