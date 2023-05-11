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11 мая, 04:22

Украина пять раз ударила по электроподстанции в курском посёлке Тёткино

Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли электроподстанцию в посёлке Тёткино

Украинские военные обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, повреждения получила электроподстанция.

"Рано утром со стороны Украины зафиксировано пять прилётов по электроподстанции посёлка Тёткино Глушковского района. Частично нарушено электроснабжение", — написал глава региона в телеграм-канале.

В ближайшее время специалисты приступят к восстановлению.

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А ранее Роман Старовойт сообщил об одном пострадавшем в результате обстрела со стороны ВСУ. Удары пришлись по Суджанскому и Глушковскому районам.

Обложка ©

T.me / Роман Старовойт

Артур Лапсаков
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