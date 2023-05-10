ВСУ обстреляли два района Курской области, один человек пострадал

Первый удар пришёлся на некий строящийся защитный объект неподалёку от села Гуево. В результате атаки одного из строителей контузило, мужчину госпитализировали.

Другая атака украинской армии была направлена на посёлок Краснооктябрьский. Там зафиксировали по меньшей мере шесть прилётов. Пострадавших нет, однако взрывом была повреждена крыша одного из зданий.