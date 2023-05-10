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Регион
Опубликовано 10 мая 2023, 13:09
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ВСУ обстреляли два района Курской области, один человек пострадал

Губернатор Старовойт: Один человек пострадал при обстреле ВСУ Курской области

Украинские военные обстреляли Суджанский и Глушковский районы Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Первый удар пришёлся на некий строящийся защитный объект неподалёку от села Гуево. В результате атаки одного из строителей контузило, мужчину госпитализировали.

Другая атака украинской армии была направлена на посёлок Краснооктябрьский. Там зафиксировали по меньшей мере шесть прилётов. Пострадавших нет, однако взрывом была повреждена крыша одного из зданий.

Утром сообщалось, что ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Была информация об одном пострадавшем, который позже умер в больнице.

ВСУ утром 9 мая обстреляли детсад в Брянской области
ВСУ утром 9 мая обстреляли детсад в Брянской области
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ТАСС / Мальгавко Сергей

Максим Плетнёв
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