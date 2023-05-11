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11 мая, 05:11

Трое армянских военных получили ранения во время обстрела ВС Азербайджана

Минобороны Армении сообщило об обстреле позиций в направлении села Сотк Гехаркуникской области со стороны Вооружённых сил Азербайджана. Как пишет пресс-служба ведомства, всё произошло утром 11 мая.

"11 мая с 06:00 (05:00) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из артиллерийских и миномётных средств по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка", — говорится в сообщении.

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По состоянию на 7 утра (6:00 мск) ранения получили трое армянских военных. Спустя час огонь со стороны азербайджанской стороны продолжился. Кроме того, как сообщили в Минобороны Армении, была обстреляна машина скорой помощи, в которой перевозили раненого военнослужащего.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе 6 мая. Огонь был в Аскеранском районе, пострадавших нет.

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Минобороны Армении

Юлия Коновалова
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