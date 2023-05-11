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11 мая, 06:35

Президенту Словакии прислали письмо с патронами и сообщили о бомбе в её доме

Президент Словакии Чапутова усилила охрану из-за угроз её семье

<p>Президент Словакии Зузана Чапутова. Обложка © ТАСС / EPA / Albert Zawada</p>

Президент Словакии Зузана Чапутова. Обложка © ТАСС / EPA / Albert Zawada

Президент Словакии Зузана Чапутова усилила охрану в связи с угрозами, которые ей поступают. Неизвестные также угрожают и её семье, в том числе 19-летней и 22-летней дочерям, передаёт местный портал sme.sk.

На днях глава республики должна объявить о решении по поводу переизбрания на второй пятилетний президентский срок. При этом, видимо, кто-то отчаянно пытается "отговорить" её от выдвижения кандидатуры, прибегая к неоднозначным методам. Политику уже отправляли письма с вложенными патронами, оскорблениями и резкими антисемитскими высказываниями.

Кроме того, анонимы сообщали о бомбах, заложенных в её доме в городе Пезинок. В деле уже разбирается полиция и пытается найти всех причастных. По данным портала, пока обвинения выдвинуты не были.

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Ранее Зузана Чапутова напомнила жителям Словакии, что страну от фашизма в годы Второй мировой войны освободила советская Красная армия.

Николь Вербер
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