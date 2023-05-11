Президенту Словакии прислали письмо с патронами и сообщили о бомбе в её доме

Президент Словакии Зузана Чапутова усилила охрану в связи с угрозами, которые ей поступают. Неизвестные также угрожают и её семье, в том числе 19-летней и 22-летней дочерям, передаёт местный портал sme.sk.

На днях глава республики должна объявить о решении по поводу переизбрания на второй пятилетний президентский срок. При этом, видимо, кто-то отчаянно пытается "отговорить" её от выдвижения кандидатуры, прибегая к неоднозначным методам. Политику уже отправляли письма с вложенными патронами, оскорблениями и резкими антисемитскими высказываниями.