СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР, угрожая его супруге
Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась с помощью угроз заставить первого замминистра МЧС Донецкой Народной Республики Дмитрия Костямина передавать Киеву секретную информацию. Об этом сообщили в УФСБ РФ по региону.
"Предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровью его супруги", — приводит ТАСС сообщение ФСБ.
Как уточнили в ведомстве, 1 марта жена донецкого замминистра направлялась в Харьков на похороны своей матери. Там женщину задержали сотрудники СБУ и, угрожая физической расправой, попытались вынудить её супруга выдать закрытую информацию. После вмешательства российских спецслужб жену Костямина удалось освободить и вывезти с территории Украины.
Ранее Лайф рассказывал, что СБУ заочно обвинила народного артиста России Владимира Машкова по трём уголовным статьям. Украинские спецслужбы вменяют ему посягательство на территориальную целостность страны, "оправдание вооружённой агрессии РФ", а также нарушение порядка въезда на территорию Незалежной и выезда с неё.
ТАСС / Zuma