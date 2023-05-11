СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР, угрожая его супруге

Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась с помощью угроз заставить первого замминистра МЧС Донецкой Народной Республики Дмитрия Костямина передавать Киеву секретную информацию. Об этом сообщили в УФСБ РФ по региону.

"Предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровью его супруги", — приводит ТАСС сообщение ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, 1 марта жена донецкого замминистра направлялась в Харьков на похороны своей матери. Там женщину задержали сотрудники СБУ и, угрожая физической расправой, попытались вынудить её супруга выдать закрытую информацию. После вмешательства российских спецслужб жену Костямина удалось освободить и вывезти с территории Украины.