Wildberries обокрали более чем на полмиллиарда рублей

Маркетплейс Wildberries обокрали больше чем на полмиллиарда рублей. По предварительным данным, сотрудники компании месяцами меняли ценники на дорогие товары, а потом сами выкупали их за копейки. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, злоумышленники начали воплощать в жизнь эту преступную схему в январе прошлого года. Они вносили изменения в базы данных Wildberries. Так, например, ценник в 100 тысяч магическим образом превращался в 100 рублей. И товар с нереальной скидкой тут же выкупал "счастливый клиент". Правоохранители выясняют, кто мог так долго оставаться незамеченным. Руководство маркетплейса оценило ущерб в 654 миллиона рублей.