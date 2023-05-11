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11 мая, 07:21

Wildberries обокрали более чем на полмиллиарда рублей

SHOT: Неизвестные обокрали маркетплейс Wildberries на 654 миллиона рублей

Маркетплейс Wildberries обокрали больше чем на полмиллиарда рублей. По предварительным данным, сотрудники компании месяцами меняли ценники на дорогие товары, а потом сами выкупали их за копейки. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, злоумышленники начали воплощать в жизнь эту преступную схему в январе прошлого года. Они вносили изменения в базы данных Wildberries. Так, например, ценник в 100 тысяч магическим образом превращался в 100 рублей. И товар с нереальной скидкой тут же выкупал "счастливый клиент". Правоохранители выясняют, кто мог так долго оставаться незамеченным. Руководство маркетплейса оценило ущерб в 654 миллиона рублей.

На Wildberries начали покорять "рынок наркоманов" и запустили продажу "чистой" мочи для тестов

На Wildberries начали покорять "рынок наркоманов" и запустили продажу "чистой" мочи для тестов

Ранее Лайф рассказывал, что покусавшая стюардессу москвичка попалась на подмене люксовых вещей в Wildberries. Женщина нанесла ущерб на 350 тысяч рублей.

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ТАСС / Александр Щербак

Никита Никонов
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