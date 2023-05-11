В рядах ВСУ воевали наёмники из более 70 стран, выяснил СК РФ

Следственный комитет РФ установил факты вербовки и участия в боевых действиях в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) наёмников из более 70 стран. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Установлены факты вербовки и участия в военных действиях наёмников – приверженцев нацистского режима из более 70 государств", — сказал Бастрыкин на конференции Конституционного суда, проходящей в рамках Петербургского международного юридического форума.

По словам главы СКР, в основном наёмники прибывали из стран Европы и Америки, проводящих наиболее активную антироссийскую политику.