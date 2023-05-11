Евро опустился ниже 83 рублей впервые с 3 апреля этого года

Европейская валюта упала ниже 83 рублей впервые с 3 апреля 2023 года. Об этом говорят данные валютных торгов на Московской бирже.

Согласно данным на 09:58 (по Москве), евро потерял 0,73% и остановился на отметке в 82,94 рубля. Уже к 10:05 (по Москве) европейская валюта немного отыграла назад и зафиксировалась на уровне в 82,96 рубля. В то же самое время курс доллара равен 75,84 рубля (-0,28%), а юаня — 10,905 рубля (-0,47%).