Fortum спишет российские активы на 1,7 миллиарда евро

Финский государственный энергетический концерн Fortum спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро, которые перешли под внешнее управление Росимущества. Также компания деконсолидирует российский сегмент, сообщается на её сайте.

"Fortum отразит предполагаемое обесценение в размере около 1,7 миллиарда евро, равном остаточной балансовой стоимости, что негативно повлияет на капитал группы. Убыток от обесценения будет частично вычитаться из налогооблагаемой базы", — говорится в сообщении.

По словам президента концерна Маркуса Раурамо, чистый убыток, включающий инвестиции в покупку предприятий в России, полученные дивиденды и чистое финансирование, составляет примерно €2 миллиарда. По данным на конец марта этого года, общий капитал Fortum равнялся €9,8 миллиарда.