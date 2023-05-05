Песков назвал законной передачу акций Fortum под управление Росимущества
Передача акций финского концерна Fortum под временное управление Росимущества соответствует российским законам, процесс останавливаться не будет. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возражения и несогласие Fortum.
"Эти действия прежде всего продиктованы необходимостью защиты наших собственных интересов на фоне тех шагов, которые принимают недружественные нам страны. Все действия в отношении Fortum осуществляются в соответствии с нашим законодательством, они будут продолжены", — сказал Песков.
Напомним, 25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами, принадлежащими лицам из недружественных стран, в ответ на санкции против российского имущества за рубежом. После этого акции ПАО "Фортум" перешли под временное управление Росимущества. Финский концерн Fortum возмутился действиями Москвы в отношении своей дочерней компании и назвал это "грубым нарушением международных прав".